الجيش الإسرائيلي يرد على نصر الله بفيديو لخامنئي (فيديو)

رد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على الكلمة التي ألقاها، حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني.

ونشر أدرعي مقطع فيديو على موقع "فيسبوك"، معلقا: "حين تأتي الشهادة منهم وينطق اللسان بقضيتهم، هؤلاء هم جرحى حزب الله، يعانقون الخامنئي ويهتفون بروح إيران".

وأضاف أدرعي: "إذن أين لبنان؟ من تضحياتهم ومقاومتهم؟ صدق صديقي اللبناني حين قال اسمع! هؤلاء يحيون من رزق إيران وهدفهم جعل وطننا جزء من طهران، مشروعهم أكبر من حدودنا لذا أقول لك هويتنا في خطر، شعبنا في خطر، الاخطبوط الشيعي يغتالنا ونحن نيام.. بالترهيب والتهديد والفساد اسكتوا الحكام… نحن في خطر.. اصبر عدة أعوام وعلى لبنان السلام".

وكتب أدرعي: "في خطابه بمناسبة منارات النصر المزعومة وصف نصرالله موضوع تعريف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية بقمة الوقاحة والحماقة.. دعنا نخبرك ما هي قمة الوقاحة والحماقة".

وأكمل أدرعي: "الشراكة مع منظمة إرهابية أيديها ملطخة بدم العرب من كافة أنحاء الشرق الأوسط — الشعوب في اليمن، وسوريا، والعراق، ولبنان، وغزة شاهدة على الدماء التي سفكت بسبب العمليات الإرهابية الخاصة بالحرس الثوري، وفيلق القدس وقاسم سليماني. هذه هي قمة الوقاحة والحماقة".

وأتم أدرعي: "بالفعل، يحتل الحرس الثوري المكان الأول والأقوى في تأثيره على ميدان الصراع في قتل الأبرياء العرب السنة والشيعة على حد سواء، بهدف خلق هلال شيعي في الشرق الأوسط".

يذكر أن حسن نصر الله، وصف الإدارة الأمريكية بأنها إدارة إرهابية عقلية وثقافة وممارسة، تعليقا على العقوبات الأمريكية ضد الحرس الثوري الإيراني.