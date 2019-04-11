تجمع المهنيين السودانيين يوجه طلبا للجيش

وجّه تجمع المهنيين السودانيين طلبا إلى القوات المسلحة السودانية، وذلك بعد أنباء الاعتقالات التي تم القيام بها في صفوف المقربين من الرئيس السوداني عمر البشير، وفي وقت لا يعرف أحد مصير الرئيس.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين وقوى إعلان الحرية والتغيير قوات الجيش المسلحة للانحياز لإرادة الشعب، والجلوس فوراً مع ممثلي المجلس الذي شكلته قوى إعلان الحرية والتغيير لبحث ترتيبات الانتقال الذي قالت إنه لا يحتمل التأجيل في ظل هذا الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد.

© REUTERS / STRINGER تلفزيون السودان يبث موسيقى عسكرية ويعلن بيانا مهما للقوات المسلحة بعد قليل

وناشد التجمع وقوى إعلان الحرية والتغيير في بيان مشترك كل مواطني العاصمة المثلثة والمناطق المتاخمة لها للمرابطة أمام مباني القيادة العامة ومواصلة التظاهر والاعتصامات في أقاليم البلاد.

وقال البيان: "إن جموع شعبنا واصلت ثباتها الباسل في معركة الحرية والتغيير التي فتُحت دروبها بعرق ودماء نساء ورجال لا يوجد على الأرض من يجرعهم كأس الذل بالاستبداد".

ولفت البيان إلى "ما مارسه النظام من أبشع أشكال العنف ضد المدنيين العزل الذين خرجوا يهتفون مطالبين بحريتهم وكرامتهم ومستمسكين بسلمية لم يزحزح قناعاتهم فيها بطش النظام وسوء خلقه".

وأكد البيان أن معركة فجر أمس الثلاثاء، أثبتت أن هذا النظام يفوق سوء الظن العريض حين أرسل "مليشيات تهاجم المعتصمين غدرا بالرصاص والغاز المسيل للدموع، ولم تتورع حتى عن مصادمة الجيش الذي تصدى جنوده وضباط صفه وضباطه البواسل لهذا الهجوم الجبان في شجاعة ووطنية تليق بهم".

وتستمر المظاهرات في السودان منذ 4 أشهر تقريبا، للمطالبة برحيل البشير ونظامه.