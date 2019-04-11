الدفاع المدني السعودي يعثر على جثة طفل "وادي الحائر" (صور)

أعلن الدفاع المدني في الرياض العثور على جثة الطفل المفقود في "وادي الحائر".

وسقط الطفل في المجرى المائي لوادي الحائر، مساء يوم الجمعة الماضي.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صوراً لعمليات البحث الخاصة بفرقها، والتي استخدمت فيها بعض المعدات والقوارب.

مدني #الرياض يعثر على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر ، نسال الله أن يجعله شفيعاً لوالديه وأن يلهمهم الصبر والسلوان. pic.twitter.com/lwHYEVxbyf — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 11, 2019

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وشارك في عمليات البحث عن الطفل البالغ من العمر 3 سنوات، فرق تطوعية إلى جانب فرق الدفاع المدني.

وكان متطوع سعودي قد لقي مصرعه، خلال مشاركته في عمليات الغوص في وادي الحائر، للبحث عن الطفل.