الدفاع المدني السعودي يعثر على جثة طفل "وادي الحائر" (صور)

وسقط الطفل في المجرى المائي لوادي الحائر، مساء يوم الجمعة الماضي.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صوراً لعمليات البحث الخاصة بفرقها، والتي استخدمت فيها بعض المعدات والقوارب.
مدني #الرياض يعثر على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر ، نسال الله أن يجعله شفيعاً لوالديه وأن يلهمهم الصبر والسلوان. pic.twitter.com/lwHYEVxbyf— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 11, 2019
وشارك في عمليات البحث عن الطفل البالغ من العمر 3 سنوات، فرق تطوعية إلى جانب فرق الدفاع المدني.
وكان متطوع سعودي قد لقي مصرعه، خلال مشاركته في عمليات الغوص في وادي الحائر، للبحث عن الطفل.
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