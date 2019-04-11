صحفي سوداني: أنباء عن اعتقال وزراء وقيادات مقربة من البشير... والشارع يطالب برحيل النظام بالكامل

قال خالد التجاني رئيس تحرير صحيفة "إيلاف" السودانية، إن الشارع السوداني رفع شعاراته اليوم قبل صدور بيان القوات المسلحة.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الحشود التي خرجت واصطفت أمام مقرات القوات المسلحة في المدن المختلفة رفعت شعارات تطالب برحيل النظام بالكامل، وألا يقتصر الأمر على الرئيس عمر البشير.

وتابع قوله، بأن المعلومات المتداولة تشير إلى القبض على عدد من قيادات النظام، والشخصيات المقربة من الرئيس السوداني، وبعض الوزراء، إلا أنها لم تؤكد على لسان مصدر رسمي حتى الآن.

وأشار إلى أن البيان المرتقب لم يعرف تفاصيله حتى الآن وما إن كانت التسوية تمت بشكل جزئي، أنه محاولة لمعالجة الوضع الراهن.

واستطرد أن الجميع ينتظر ما بعد تنحي الرئيس، وما إن كان البيان سيتضمن التخلص من النظام بشكل كامل، أو أي سيناريو آخر.

وأكد أن المشهد يتوقف على البيان الذي سيعلن، ومدى قبول الشارع به، خاصة أن البيان لم يحدد الموعد الذي سيلقى فيه البيان.

وشدد أن كل ما يدور حتى الآن حول تنحي الرئيس عمر البشير واعتقال القيادات، لم يؤكد من مصادر رسمية حتى الآن، وإنما تداول بشكل قوي بين السياسيين والمحتجين.

وأكد أن المظاهر حول مقر القيادة العامة للجيش تسير بطريقة عادية، إلا أن قوات الدعم السريع انتشرت بشكل قوي منذ الأمس في الشوارع والأماكن المهمة.