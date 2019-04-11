شبكة تكشف وضع الرئيس السوداني عمر البشير

كشفت مصادر عن وضع الرئيس السوداني عمر البشير، وذلك بعدما أعلن التلفزيون السوداني عن ترقب صدور بيان من القوات المسلحة حول الوضع في السودان.

وقالت المصادر لشبكة CNN إن "الرئيس السوداني، عمر البشير، قد تنحى عن منصبه بعد نحو 3 عقود في السلطة ويقبع حاليا تحت الإقامة الجبرية".

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وأضافت المصادر أن "حراس الرئيس تم تغييرهم"، دون تقديم تفاصيل عن الموقع الذي يمكث به البشير.

ذكرت مصادر داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان لوكالة "سبوتنيك" أنه جرى اعتقال وزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسن، ورئيس الحزب بالوكالة، أحمد هارون، مع ترقب البلاد بيانا للقوات المسلحة بشأن الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

وأفادت المصادر لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إنه "تم اعتقال رئيس مجلس الاستثمار، وزير الدفاع الأسبق وحاكم الخرطوم السابق، الفريق أول عبد الرحيم محمد حسن، المقرب من الرئيس البشير"، كما تم "اعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطني بالوكالة وحاكم ولاية شمال كردفان السابق، أحمد هارون".

وأوقف تلفزيون السودان بثه خلال اليوم، ولم يذع سوى موسيقى عسكرية، مع الإعلان عن بيان مهم للقوات المسلحة بعد قليل.

وتوافد الآلاف على مقر وزارة الدفاع، كما تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط الإذاعة والتلفزيون، وأغلق مطار الخرطوم أمام الطائرات المغادرة.

وأعلن مصدر في حرس الجيش السوداني المتمركز بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون، عن تشكيل مجلس انتقالي جديد من القوات المسلحة في السودان.

وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" أنه تم تشكيل مجلس انتقالي في البلاد من القوات المسلحة برئاسة الفريق عوض بن عوف.