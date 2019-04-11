الداخلية المصرية: القضاء على خلية إرهابية بالعريش ومقتل 11 من عناصرها

وقالت الوزارة في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش".
وأضافت الوزارة في بيانها أن قوات الأمن قامت باستهدافهم وتبادل إطلاق النيران معهم والذي استمر لفترة وأسفر عن مصرعهم.
وأشارت إلى أن قوات الأمن عثرت بحوزة العناصر على (2 بندقية آلية – 3 بندقية FN – 2 بندقية خرطوش – 2 عبوة متفجرة – 2 حزام ناسف).
وأنهت الوزارة بيانها بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.
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