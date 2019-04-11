احتفالات مبكرة في السودان بتنحي البشير

بدأت احتفالات مبكرة وسط المتظاهرين في السودان، وذلك بتنحي الرئيس عمر البشير.

وتجمع الآلاف أمام وزارة الدفاع السودانية، انتظار لبيان القوات المسلحة والذي من المفترض أن يذاع اليوم الخميس.

.#خبر:: احتفالات تعم شوارع السودان بعد الإعلان عن "بيان هام" للجيش



تعم الاحتفالات الشوارع السودانية، منذ صباح الخميس، عقب أن قال التلفزيون السوداني الرسمي إن القوات المسلحة ستذيع بيانا هاما بعد قليل، بينما انتشرت قوات في أنحاء الخرطوم.

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وعمت الفرحة شوارع السودان منذ الصباح الباكر، بعد الإعلان عن اعتقالات بصفوف قادة ومقربين من الرئيس البشير، وانتشرت فيديوهات للاحتفالات في شوارع السودان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو / احتفالات شعبية امام قصر البشير في #الخرطوم فرحاً بعزله بعد نحو 30 عاماً من الحكم. #السودان pic.twitter.com/wk8B6U9Ylp — KWT (@kwt_Here) April 11, 2019

كما تم تداول أنباء عن وضع البشير تحت الإقامة الجبرية.

وأطلقت نساء في شوارع السودان الزغاريد احتفالات بتنحي البشير-لم يعلن رسميا حتى الآن.

احتفالات شعبية في #السودان خلال انتظار البيان المرتقب. pic.twitter.com/HfNwrRWxVJ — أنباء السعودية 🇸🇦 (@anba_Alsaudia) April 11, 2019

وقالت المصادر لشبكة CNN إن "الرئيس السوداني، عمر البشير، قد تنحى عن منصبه بعد نحو 3 عقود في السلطة ويقبع حاليا تحت الإقامة الجبرية".

وأضافت المصادر أن "حراس الرئيس تم تغييرهم"، دون تقديم تفاصيل عن الموقع الذي يمكث به البشير.

وأوقف تلفزيون السودان بثه خلال اليوم، ولم يذع سوى موسيقى عسكرية واحتفالات للسودانيين في الشوارع، مع الإعلان عن بيان مهم للقوات المسلحة لم يذاع حتى الآن.

© REUTERS / متظاهرون في السودان يشاركون في اعتصام أمام وزارة الدفاع السودانية

وتوافد الآلاف على مقر وزارة الدفاع، كما تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط الإذاعة والتلفزيون، وأغلق مطار الخرطوم أمام الطائرات المغادرة.

وأعلن مصدر في حرس الجيش السوداني المتمركز بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون، عن تشكيل مجلس انتقالي جديد من القوات المسلحة في السودان.

وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" أنه تم تشكيل مجلس انتقالي في البلاد من القوات المسلحة برئاسة الفريق عوض بن عوف.