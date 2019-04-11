محكمة تركية تبرئ رئيس أحد البنوك من إهانة أردوغان

برأت محكمة تركية، اليوم الخميس، سليم كرفانجي الرئيس التنفيذي لبنك "إتش.إس.بي.سي" في تركيا من تهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، بعدما أعاد على تويتر نشر مقطع مصور أثناء احتجاجات واسعة في عام 2013.

وتقدم أحد المواطنين بشكوى ضد سليم كرفانجي، الذي قال للمحكمة إنه لم تكن في نيته "إهانة أحد بإعادة نشر المقطع، مضيفا أنه لم يشهده قبل إعادة نشره"، حسب وكالة "رويترز".

© AP Photo / Uncredited أردوغان يطالب بإلغاء انتخابات إسطنبول

وأضاف كرفانجي للمحكمة قبل النطق بالحكم: "عندما فعلت ذلك لم يكن في نيتي أي إهانة… أعمل في بنك دولي وأي قرار غير عادل سيضر بحياتي المهنية وبصورة بلادي".

والتسجيل المذكور مقطع من الفيلم الوثائقي الألماني "السقوط" (داونفول) من إنتاج عام 2004، ويدور حول الأيام الأخيرة من حياة أدولف هتلر وانهيار ألمانيا النازية.

وتزامنت الواقعة مع احتجاجات على إعادة تخطيط متنزه جيزي في إسطنبول، تحولت بعد ذلك الاحتجاجات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد.

ويواجه 16 من رموز المجتمع المدني والكتاب والممثلين محاكمة لدورهم المزعوم في الاحتجاجات كما تم اتهامهم بمحاولة الإطاحة بحكومة أردوغان في عام 2013.

وإهانة الرئيس جريمة في تركيا عقوبتها السجن لمدة تصل إلى أربعة أعوام. وأقيمت آلاف القضايا المماثلة منذ تولي أردوغان الرئاسة في عام 2014.