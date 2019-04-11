محكمة تركية تبرئ رئيس أحد البنوك من إهانة أردوغان

وتقدم أحد المواطنين بشكوى ضد سليم كرفانجي، الذي قال للمحكمة إنه لم تكن في نيته "إهانة أحد بإعادة نشر المقطع، مضيفا أنه لم يشهده قبل إعادة نشره"، حسب وكالة "رويترز".
والتسجيل المذكور مقطع من الفيلم الوثائقي الألماني "السقوط" (داونفول) من إنتاج عام 2004، ويدور حول الأيام الأخيرة من حياة أدولف هتلر وانهيار ألمانيا النازية.
وتزامنت الواقعة مع احتجاجات على إعادة تخطيط متنزه جيزي في إسطنبول، تحولت بعد ذلك الاحتجاجات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد.
ويواجه 16 من رموز المجتمع المدني والكتاب والممثلين محاكمة لدورهم المزعوم في الاحتجاجات كما تم اتهامهم بمحاولة الإطاحة بحكومة أردوغان في عام 2013.
وإهانة الرئيس جريمة في تركيا عقوبتها السجن لمدة تصل إلى أربعة أعوام. وأقيمت آلاف القضايا المماثلة منذ تولي أردوغان الرئاسة في عام 2014.
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