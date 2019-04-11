مصدر مطلع: تعليمات أمنية بإخلاء القصر الرئاسي السوداني من جميع العاملين

قال مصدر مطلع من داخل القصر الجمهوري في السودان، اليوم الخميس، إن الأجهزة الأمنية أصدرت تعليمات بإخلاء القصر الرئاسي من جميع العاملين فيه.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "إدارة أمن القصر الجمهوري تصدر أوامر بإجلاء جميع العاملين في قصر الرئاسة".

ومنذ قليل ذكرت "وكالة السودان للأنباء" أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني أعلن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في كل أنحاء البلاد.

© Sputnik . Alexey Vitvitsky الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف في السودان لعدم استخدام العنف

وجاء الإعلان بعد أن قالت مصادر سودانية إن الرئيس عمر البشير أجبر على التنحي بعد أن حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود.

وأوقف تلفزيون السودان بثه خلال اليوم، ولم يذع سوى موسيقى عسكرية، مع الإعلان عن بيان مهم للقوات المسلحة بعد قليل.

وتوافد الآلاف على مقر وزارة الدفاع، كما تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط الإذاعة والتلفزيون، وأغلق مطار الخرطوم أمام الطائرات المغادرة.

وأعلن مصدر في حرس الجيش السوداني المتمركز بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون، عن تشكيل مجلس انتقالي جديد من القوات المسلحة في السودان.

وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" أنه تم تشكيل مجلس انتقالي في البلاد من القوات المسلحة برئاسة الفريق عوض بن عوف.