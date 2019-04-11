السودان... مسؤول يؤكد أن جميع رحلات مطار الخرطوم لم تتأثر بالوضع القائم في البلاد

أكد المسؤول الإعلامي لمطار الخرطوم محمد المهدي، أن جميع الرحلات القادمة والمغادرة لم تتأثر بالوضع القائم في البلاد.

موسكو —سبوتنيك. وقال المهدي في حديث لوكالة سبوتنيك: "الرحلات في مطار الخرطوم لم تتأثر بالأحداث، والمطار يعمل بانتظام للرحلات القادمة والمغادرة، ولم يتم إلغاؤها أو إيقافها".

© Sputnik . Alexey Vitvitsky الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف في السودان لعدم استخدام العنف

في الوقت نفسه ذكرت "وكالة السودان للأنباء" أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني أعلن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في كل أنحاء البلاد.

وجاء الإعلان بعد أن قالت مصادر سودانية إن الرئيس عمر البشير أجبر على التنحي بعد أن حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود.

وكان الجهاز حذر من تطورات في اتجاهات سالبة تنحو نحو التخريب والنهب والسلب وترويع الآمنين وقطع الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وغير ذلك من الممارسات السالبة من قلة مغيبة العقل والضمير، مشددا على قدرته على تأمين البلاد وحماية مكتسباتها؛ كتفا بكتف مع كامل المنظومة الأمنية في إنفاذ واجباتها حفاظا على أمن وسلامة البلاد ومواطنيها، بحسب الوكالة الرسمية.

وأوقف تلفزيون السودان بثه خلال اليوم، ولم يذع سوى موسيقى عسكرية، مع الإعلان عن بيان مهم للقوات المسلحة بعد قليل.

وتوافد الآلاف على مقر وزارة الدفاع، كما تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط الإذاعة والتلفزيون، وأغلق مطار الخرطوم أمام الطائرات المغادرة.

وأعلن مصدر في حرس الجيش السوداني المتمركز بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون، عن تشكيل مجلس انتقالي جديد من القوات المسلحة في السودان.