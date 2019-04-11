التلفزيون السوداني: بيان القوات المسلحة سيذاع بعد لحظات

أعلن التلفزيون السوداني أن بيان القوات المسلحة سيذاع بعد قليل.

ويترقب الشارع السوداني منذ الصباح الباكر بيان القوات المسلحة بشأن الوضع في السودان، حيث أعلن جهاز المخابرات والأمن السوداني إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في كل أنحاء البلاد.

© REUTERS / STRINGER الخارجية الفرنسية تدعو للاستماع لصوت الشعب السوداني وتجنب العنف

وجاء الإعلان بعد أن قالت مصادر سودانية إن الرئيس عمر البشير أجبر على التنحي بعد أن حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود.

وكان الجهاز حذر من تطورات في اتجاهات سالبة تنحو نحو التخريب والنهب والسلب وترويع الآمنين وقطع الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وغير ذلك من الممارسات السالبة من قلة مغيبة العقل والضمير، مشددا على قدرته على تأمين البلاد وحماية مكتسباتها؛ كتفا بكتف مع كامل المنظومة الأمنية في إنفاذ واجباتها حفاظا على أمن وسلامة البلاد ومواطنيها، بحسب الوكالة الرسمية.

وأوقف تلفزيون السودان بثه خلال اليوم، ولم يذع سوى موسيقى عسكرية، مع الإعلان.

وتوافد الآلاف على مقر وزارة الدفاع، كما تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط الإذاعة والتلفزيون، وأغلق مطار الخرطوم أمام الطائرات المغادرة.

وأعلن مصدر في حرس الجيش السوداني المتمركز بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون، عن تشكيل مجلس انتقالي جديد من القوات المسلحة في السودان.