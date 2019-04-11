مصدر مسؤول يكشف لـ"سبوتنيك" مكان إقامة البشير بعد تسليم السلطة للجيش

قال مصدر سوداني مسؤول إن اتصالا جرى بين اللجنة الأمنية العليا والرئيس السوداني عمر البشير، الذي وافق على تسليم السلطة، بعدما أبلغته اللجنة بأن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر.

وأبلغ المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، "سبوتنيك" في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، أن البشير يوجد في منزله الخاص حاليا، بعدما جرى استبدال الحراسات الخاصة به بحراسات أخرى.

ومنذ الصباح الباكر، تتردد أنباء عن تنحي الرئيس السوداني عمر البشير وتسليم السلطة للجيش، فضلا عن وضعه تحت الإقامة الجبرية.

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كما ذكرت تقارير على وسائل إعلام عربية وأجنبية أن الجيش داهم المقر الرئيس للحركة الإسلامية المقربة من عمر البشير والحزب الحاكم، واعتقل قيادات عسكرية مقربة من الرئيس ومسؤوليين في الحزب.

وأوقفت هيئة الإذاعة والتلفزيون في السودان بث البرامج الاعتيادية وأعلنت انتظار بث بيان من القوات المسلحة ثم بدأت في بث أناشيد وأغان وطنية، فيما احتفل المتظاهرون والمعتصمون أمام المقر العام لقيادة الجيش الاحتفال بترديد الأناشيد والأغاني ورفع علامات النصر.

ويعتصم آلاف المتظاهرين أمام مقرّ الجيش في الخرطوم منذ ستة أيام ويطالبون بانضمام الجيش الى مطلبهم الرئيس وهو تنحي عمر البشير بعد ثلاثين عاما في الحكم.

وبدأت المظاهرات في السودان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، للتنديد بالغلاء وتردي الأوضاع المعيشية، لكنها تطورت لاحقا إلى المطالبة بتنحي البشير.

ولا يصر تجمع المهنيين، وهو أبرز تحالف معارض يقود تلك التظاهرات، على تنحي البشير فحسب، بل يطالب بتشكيل حكومة مدنية انتقالية، ويقول إن أي "انقلاب" عسكري جديد في السودان لن يحل الأزمة الراهنة.

وتأسس تجمع المهنيين عام 2013 بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد في سبتمبر/أيلول من ذلك العام، إلا أن الإعلان الرسمي عنه كان في أغسطس/آب 2018 في ظل تعتيم على أعضائه وهيئاته لأسباب أمنية.