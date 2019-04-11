تسجيل
16:18 11 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    قوات المقاومة اللبنانية حزب الله في لبنان

    بعد قرار واشنطن بشأن الحرس الثوري... موجات ارتدادية خطيرة على "حزب الله" وحلفائه

    © AP Photo / Hussein Malla
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    بعد إدراج الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني ككيان عسكري كامل ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، تسعى واشنطن بهذا القرار التأثير على المؤسسة الإيرانية وكل ما يرتبط بها من حركات أخرى، ومن بينها "حزب الله" اللبناني الذي طالما ادعى أنه حليف استراتيجي لإيران في المنطقة.

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره اللبناني جبران باسيل في بيروت
    © REUTERS / Jim Young
    بومبيو: "حزب الله" يقف بطريق آمال الشعب اللبناني ويتحدى الدولة
    لا شك أن القرار الأمريكي الأخير شكل ضربة غير مباشرة لـ "حزب الله" اللبناني خصوصا على الصعيد المالي، حيث أن قرار التصنيف الذي كان هدفه الحرس الثوري الإيراني سيرتد كذلك على حليفه الأساسي في لبنان من خلال فرض عقوبات على أية مؤسسات مالية أو مصارف تتعامل مع "حزب الله" من جهة والحرس الثوري الإيراني من جهة أخرى.

    وأشارت دوائر سياسية في لبنان أن "حزب الله" على موعد مع حزمة جديدة من العقوبات يحضرها الكونغرس الأمريكي لمناقشتها والتصويت عليها، لكن المشكلة الأكبر للحزب هو جر حلفائه الآخرين إلى العقوبات بدءا بأحزاب وتيارات لبنانية حليفة معه في السلطة، وأبرزها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وتياره "حركة أمل"، و"تيار الوطني الحر" التابع لرئيس الجمهورية اللبناني.

    وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد عبرت عن استيائها من نتائج زيارة بومبيو إلى لبنان والتي كشفت عن امتعاض أمريكي من مواقف بعض الشخصيات الرسمية اللبنانية وأبرزهم رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.

    واعتبرت دوائر لبنانية لصحيفة "الأخبار" أن قرار الولايات المتحدة الأخير بإدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية يعني أن لا خطوط حمراء في مواجهتها مع إيران وحلفائها وبينهم موجودين في لبنان الذين بدورهم يوفرون غطاءا لـ "حزب الله" للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على مؤسساته ورجال أعماله، بالإضافة إلى قيامهم بإعطاء الحزب دورا في الحكومة اللبنانية الجديدة التي تعزز مكانته وقوته داخل الدولة اللبنانية.

    ميشال عون
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    الرئاسة اللبنانية: عون أبلغ بومبيو أن "حزب الله" حزب لبناني له قاعدة شعبية
    وخلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إلى لبنان أبلغ رسالة واضحة للمعنيين وفيها "إننا أبلغنا المسؤولين في بيروت أننا لن نتحمل استمرار صعود حزب الله في لبنان فهو ليس حركة سياسية بل جماعة مسلحة".

    وترجح مصادر أن خطوة الإدارة الأمريكية التالية ستكون عبر محاصرة "حزب الله" سياسيا واقتصاديا، وقد بدأت توجهاتها في هذا الصدد تأتي أكلها لجهة الصعوبات المالية التي يواجهها الحزب، فضلا عن أن خطوة بريطانيا الأخيرة بإدراج الذراع السياسية لحزب الله ضمن القائمة السوداء تعكس نجاحا أمريكيا في إحداث اختراق في الموقف الأوروبي حيال التنظيم، وسط ترجيحات بأن تنضم دول أوروبية أخرى لهذا المسار.

    ثم كانت تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، الأخيرة بشأن وضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية وتهديداته المعلنة بـ"رد مناسب وقوي" ضد أي عمل عسكري تفكر به واشنطن،  نذير اقتراب ساعة المواجهة في المنطقة.

    انظر أيضا:

    صحيفة تكشف عن توتر سياسي بين حزب الله وجنبلاط
    وزير الدفاع اليمني: أساليب "الحوثيين" شبيهة بحروب "حزب الله"
    بومبيو: "حزب الله" يقف بطريق آمال الشعب اللبناني ويتحدى الدولة
    إدانة دولية لاعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان... وعون يرفض عقوبات أمريكا على "حزب الله"
    الرئاسة اللبنانية: عون أبلغ بومبيو أن "حزب الله" حزب لبناني له قاعدة شعبية
    بري لبومبيو: مقاومة "حزب الله" ناجمة عن احتلال إسرائيل المستمر للأراضي اللبنانية
    الحريري يلتقي بومبيو في بيروت والملف الأساسي "حزب الله"
    الكلمات الدلالية:
    حزب الله اللبناني, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة فوتوغرافية بعنوان المخملية الحمراء (Red Velvet)، للمصور هيلين برادشاو، الحائزة على المرتبة الثانية في فئة التصوير لون الأشعة ما تحت الحمراء (Infrared Color)
    لأول مرة في تاريخ التصوير... مسابقة التصوير بالأشعة تحت الحمراء لعام 2019
    الشرطة البريطانية تعتقل جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس
    اعتقال وترحيل مؤسس "ويكيليكس"
    أكبر وأثقل مروحية في العالم
    أكبر وأثقل مروحية في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك