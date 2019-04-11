"أنصار الله" تعلن مقتل 4 جنود سعوديين بعمليات قنص في جبهة جيزان

القاهرة — سبوتنيك. أفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر" بأن مقاتلي الجماعة نفذوا عمليات قنص استهدفت قوات سعودية في جبهة جيزان، أسفرت عن مقتل أربعة جنود.

© AFP 2019 / MOHAMMED HUWAIS التحالف العربي يسلم الحكومة اليمنية 7 أطفال أسروا في جبهات القتال

في قطاع نجران، أشار المركز إلى وقوع قتلى من فريق هندسي تابع للجيش اليمني جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها " أنصار الله " قبالة السديس.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ عام 2014، بين مسلحي الحوثيين، والقوات الموالية للرئيس المعترف به، عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في 26 مارس/ آذار 2015؛ مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

ومنذ ذلك الحين، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، في حين تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ 5 أضعاف ذلك.