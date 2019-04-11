قوة عسكرية من الجيش الوطني الليبي تتجه إلى غرفة عمليات سرت الكبرى

أفاد مصدر من الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، بانطلاق قوة عسكرية تتكون من 500 جندي و200 آلية مسلحة للالتحاق بغرفة عمليات سرت الكبرى وسط البلاد، تمهيدا لمهمة عسكرية جديدة.

بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "قوة عسكرية قوامها 500 جندي وقرابة 200 ألية مسلحة، تتجه من ثكناتها في طبرق للالتحاق بغرفة عمليات سرت الكبرى والجفرة لتنفيذ مهمة عسكرية جديدة".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED ليبيا... السراج يتعهد بإحالة مرتكبي جرائم الحرب للجنائية الدولية

وأشار المصدر إلى أن "هذه القوة العسكرية سوف تتوزع في نقاطها المكلفة بها، حيث توجهت هذه القوة بناء على تعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية".

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس قبل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة، طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وأدت المعارك الجارية لإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا تأجيل المؤتمر الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري.