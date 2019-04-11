تسجيل
17:31 11 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    مظاهرات، الشعب يطالب بتنحي الرئيس السودان عمر البشير، الخرطوم، السودان 11 أبريل/ نيسان 2019

    السودان: خبراء الأمم المتحدة يدينون استخدام القوة المفرط في الاحتجاجات

    © AP Photo /
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، التقارير بشأن استخدام القوة المفرط ضد المتظاهرين السلميين في السودان، وأخذا في الاعتبار التقارير الأخيرة بشأن تشكيل مجلس عسكري، يدعو الخبراء السلطات للاستجابة لمطالب الشعب المشروعة.

    جنيف — سبوتنيك. وقال الخبراء أن أكثر من 20 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من مائة منذ السادس من نيسان/ أبريل، مضيفا أنهم قد تلقوا تقارير عن اعتقالات واسعة النطاق واعتداءات على الصحفيين من قبل قوات الأمن.

    عمر البشير والجيش السوداني
    © AP Photo / Nasser Nasser
    حسن رزق: أستبعد وجود مفاوضات مع البشير
    وفي مظاهرة أمام مقر قيادة القوات المسلحة السودانية في الخرطوم، قامت قوات جهاز المخابرات والأمن الوطني باستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مما دفع الجيش للتحرك لحماية المتظاهرين، على حد قول الخبراء.

    وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، كليمنت نياليتسوسي فولي، وكذلك المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي: "في هذه اللحظة من الأزمة، يجب حماية وضمان ممارسة الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي".

    هذا وقد اندلعت الاحتجاجات في السودان منذ ما يقارب أربعة أشهر عندما حاولت الحكومة رفع أسعار الخبز و السلع الأساسية.

    كما قال فولي "أحث السلطات لرفع حالة الطوارئ المعلنة في جميع أرجاء السودان والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوداني من خلال عملية سياسية سلمية شاملة".

    وأضاف ميشيل فورست المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان: "للشعب السوداني، بما فيهم مدافعي حقوق الإنسان، الحق في التعبير عن آرائه و همومه بالوسائل السلمية، لا سيما القضايا المتعلقة بالحقوق الأساسية ".

    وصرح الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، أريستيد نونونسي، أن مؤسسات الدولة ملزمة بحماية المدنيين واحترام مطالب الشعب المشروعة وحقوقه الدستورية.

    وقال: "أدعو سلطات الدولة للالتزام بمسؤوليتها الرئيسية في حماية السكان المدنيين في السودان، وأحث بشدة القوات العسكرية والأمنية السودانية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من تصاعد العنف واتخاذ تدابير فورية لحماية الحقوق الدستورية للسودانيين".

    كما رحب الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان بالدعوة التي تلقاها من الحكومة لزيارة البلاد في فترة من 27 نيسان/ أبريل إلى 5 أيار/مايو 2019. و قال نونسي: " أحث السلطات لتيسير إجراء تحقيق شامل و مستقل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الاحتجاجات، كما أدعو القضاء لوقف العمل بما يسمى محاكم الطوارئ و التي لا تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة ".

    و أعرب خبراء الأمم المتحدة عن استعدادهم للتعاون مع جميع الأطراف للمساعدة  في تأسيس دولة قائمة على حقوق الإنسان و سيادة القانون.

    انظر أيضا:

    بعد اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير... إلى أين يتجه السودان؟
    السفارة الروسية في السودان: لا يوجد أي تهديد للمواطنين الروس
    السودان... مسؤول يؤكد أن جميع رحلات مطار الخرطوم لم تتأثر بالوضع القائم في البلاد
    الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف في السودان لعدم استخدام العنف
    السودان: جهاز الأمن والمخابرات يصدر قرارا عاجلا
    الكلمات الدلالية:
    متظاهرين, أخبار, حقوق الإنسان, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة فوتوغرافية بعنوان المخملية الحمراء (Red Velvet)، للمصور هيلين برادشاو، الحائزة على المرتبة الثانية في فئة التصوير لون الأشعة ما تحت الحمراء (Infrared Color)
    لأول مرة في تاريخ التصوير... مسابقة التصوير بالأشعة تحت الحمراء لعام 2019
    الشرطة البريطانية تعتقل جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس
    اعتقال وترحيل مؤسس "ويكيليكس"
    أكبر وأثقل مروحية في العالم
    أكبر وأثقل مروحية في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك