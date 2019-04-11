الجيش الليبي يعلن عن نجاة قائد عسكري كبير من محاولة اغتيال بطرابلس

أعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي المنذر الخرطوش، شرقي البلاد، محاول استهداف اللواء على القطعاني آمر اللواء 73 مشاة في منطقة سوق الأحد بمحاور القتال في العاصمة طرابلس.