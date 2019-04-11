موظفو السفارة السودانية في الكويت يحطمون صورة البشير (فيديو)‎

أقدم موظفو السفارة السودانية في الكويت، على إزالة صورة الرئيس عمر البشير، الذي تم عزله، اليوم الخميس، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى حكم البلاد لمدة عامين.

أظهر مقطع تم تداوله على نطاق واسع عبر الحسابات الإخبارية في الكويت، إعلان إحدى موظفات السفارة تحرير السفارة، وقيام شخص آخر بإسقاط صورة الرئيس البشير وتحطيمها، وسط تكبير للمتواجدين في المكان؛ بحسب الموقع الإلكتروني "إرم نيوز".

وأطلق المتواجدون في السفارة عبارات مناهضة للرئيس السوداني، البشير، مبدين فرحتهم بعزله، بعد أن وصفوه بـ "المجرم الذي دمر السودان"، معلنين أن هذه السفارة الأولى التي تتحرر بعد "سقوط الرئيس البشير".

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، اليوم الخميس، إطاحة الرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى حكم البلاد لمدة عامين، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم.

وتلا بن عوف بيانا صادرا عن القوات المسلحة جاء فيه أنه "تم اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه"، مشيرا إلى أن "بوادر انقسام ظهرت داخل المؤسسة العسكرية نبهت لها القيادة لكنها لم تستجب".

وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وحظرا للتجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا، ومرحلة انتقالية تستمر عامين، إلى جانب تعطيل دستور عام 2005 وإجراء انتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية.

وأعلن أيضا "إغلاق أجواء البلاد لمدة 24 ساعة والمداخل والمعابر الحدودية حتى إشعار آخر".