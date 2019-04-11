شهود عيان: قذائف عشوائية تسقط ضحايا مدنيين جنوبي طرابلس

أفاد شهود عيان في مدينة طرابلس غربي البلاد، باستهداف منازل مدنيين بقذائف عشوائية بمنطقة السواني جنوب غرب العاصمة طرابلس، مشيرين إلى تأثر العديد من المنازل ووقوع ضحايا مدنيين.

طرابلس — سبوتنيك . وقال شهود عيان داخل منطقة السواني لمراسل وكالة "سبوتنيك" في اتصال هاتفي إن "قذائف عشوائية استهدفت منازل مدنيين في منطقة السواني في بن يادم جنوب غربي طرابلس من قبل قوات مسلحة تابعة حكومة الوفاق".

وأكد الشهود أن "القذائف انطلقت بشكل عشوائي على منازل مدنيين بمنطقة السواني في بن يادم ومناطق أخرى متفرقة في محيط السواني مما أدى إلى أصابات العديد من المدنيين بسبب تلك القذائف"، مؤكدين على أن "الاشتباكات لا تزال مستمرة".

وأفاد اليوم مصدر عسكري ليبي في للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم الخميس، استمرار الاشتباكات في منطقة السواني بالعاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" إن "الاشتباكات مستمرة منذ ليلة الأمس الأربعاء في منطقة السواني بن يادم 20 كيلومتر عن وسط العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق"، مشيراً إلى أن "قوات الجيش الليبي تمكنت من أسر مجموعة من قوات الوفاق خلال الاشتباكات في السواني.