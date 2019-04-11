الخارجية الفرنسية: نأمل أن يسمع صوت السودانيين وأن تسير الأمور دون عنف

علقت الخارجية الفرنسية على الأحداث الجارية في السودان بعد إعلان وزير الدفاع إقالة الرئيس السوداني عمر البشير واعتقاله.

وقالت الخارجية، في مؤتمر صحفي للوزارة: "نتابع باهتمام تطورات الأوضاع في السودان".

وأَضافت: "نتمنى أن يتم الاستماع لصوت الشعب السوداني وأن تمضي التطورات الحالية دون عنف".

في المؤتمر الصحفي لوزارة الخارجية الفرنسي (11 أبريل — 12h30):

"نتابع باهتمام تطورات الأوضاع في #السودان. نتمنى ان يتم الاستماع لصوت الشعب السوداني و ان تمضي التطورات

الحالية دون عنف"@francediplo_AR — La France au Soudan (@FranceauSoudan) April 11, 2019

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، اليوم الخميس، إطاحة الرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى حكم البلاد لمدة عامين، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم.

وتلا بن عوف بيانا صادرا عن القوات المسلحة جاء فيه أنه "تم اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه"، مشيرا إلى أن "بوادر انقسام ظهرت داخل المؤسسة العسكرية نبهت لها القيادة لكنها لم تستجب".

وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وحظرا للتجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا، ومرحلة انتقالية تستمر عامين، إلى جانب تعطيل دستور عام 2005 وإجراء انتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية.