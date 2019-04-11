بعد خلع البشير وتوقف الطيران... السعودية تصدر قرارا بشأن السودانيين الموجودين على أراضيها

بتوجيه من وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أًصدرت الوزارة تعميما لجميع شركات ومؤسسات العمرة بقرار يخص السودانيين الموجودين على أراضيها.

أصدر الدكتور بن طاهر بنتن، اليوم، الخميس، قرارا باستضافة المعتمرين السودانيين، وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان، ومتابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية، لتأكيد حجوزات العودة الجديدة، وذلك إثر إغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة؛ بحسب صحيفة "الرياض".

وأكدت الوزارة السعودية على شركات ومؤسسات العمرة الاستمرار في تقديم الخدمات لجميع المعتمرين السودانيين وإسكانهم.

نظرا لإغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان، تعلن "السعودية" عن تعليق جميع رحلاتها بين المملكة و #السودان مؤقتا حتى إشعار آخر، وسوف تعفى جميع الحجوزات المؤكدة خلال فترة التعليق المؤقت للرحلات من رسوم تغيير الحجز وإعادة إصدار التذاكر. — مركز الاتصال (@svmedia_center) ١١ أبريل ٢٠١٩

وسبق أن أصدرت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الخميس، بيانا عاجلا، وذلك بعد خلع الرئيس السوداني، عمر البشير، من منصبه وتشكيل مجلس عسكري سوداني يحكم البلاد لمدة عامين.

وأعلنت الشركة السعودية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه "نظرا لإغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان، تعلن عن تعليق جميع رحلاتها بين المملكة والسودان مؤقتا حتى إشعار آخر".

وأضافت أنها سوف تعفي جميع الحجوزات المؤكدة خلال فترة التعليق المؤقت للرحلات من رسوم تغيير الحجز وإعادة إصدار التذاكر.

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، اليوم الخميس، إطاحة الرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى حكم البلاد لمدة عامين، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم.

المملكة تعلن استضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى #السودان. pic.twitter.com/GQRgyccxKN — هاشتاق السعودية (@HashKSA) ١١ أبريل ٢٠١٩

وتلا بن عوف بيانا صادرا عن القوات المسلحة جاء فيه أنه "تم اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه"، مشيرا إلى أن "بوادر انقسام ظهرت داخل المؤسسة العسكرية نبهت لها القيادة لكنها لم تستجب".

وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وحظرا للتجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا، ومرحلة انتقالية تستمر عامين، إلى جانب تعطيل دستور عام 2005 وإجراء انتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية.

وأعلن أيضا "إغلاق أجواء البلاد لمدة 24 ساعة والمداخل والمعابر الحدودية حتى إشعار آخر".