اليمن... الجيش يعلن تكبيد "أنصار الله" خسائر فادحة

أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، يوم الخميس، مقتل وإصابة العشرات من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بقصف لقوات التحالف في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "بوارج التحالف العربي قصفت بكثافة، في وقت متأخر من مساء الخميس، أهدافاً وثكنات للحوثيين في منطقة المحاترة شرق مديرية عبس (شمال غربي حجة)".

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وأضاف أن "القصف تركز على أحد المعسكرات التدريبية للحوثيين شرق مديرية عبس، وثكنات أخرى في المنطقة ذاتها".

وحسب الجيش، "أسفر القصف الصاروخي عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين، وتدمير ثكنات بما فيها من أسلحة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.