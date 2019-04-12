ليبيا... غارة جوية مجهولة تستهدف "داعش" جنوب سرت

أعلن مصدر عسكري ليبي في غرفة عمليات سرت الكبرى، وسط غرب البلاد، اليوم الجمعة ، أن طائرة مجهولة الهوية قامت بغارة جوية جنوب مدينة سرت منذ قليل.

بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن أسمه لوكالة "سبوتنيك" أن "طائرة حربية مجهولة قامت بغارة جوية وقصفت جنوب مدينة سرت في منطقة سلطان"، مضيفا "حتى الآن لم يتم التعرف على المستهدف من القصف".

وأشار المصدر إلى " رصد تحركات مشبوهة يوم أمس الخميس لسيارات يعتقد أنها لتنظيم داعش (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)".

وأكد المصدر العسكري أن "الطيران المذكور يراقب تحركات يشتبه في أنها لعناصر من تنظيم داعش جنوبي سرت، عقب ورود معلومات عن تواجد لعناصر التنظيم في تلك المناطق".