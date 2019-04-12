الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلى ميركل... هذه تفاصيلها

وقال الملك سلمان في برقية عزاء بعثها إلى ميركل: "علمنا بنبأ وفاة والدتكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وجاء في برقية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وأن لا تروا أي سوء".
#خادم_الحرمين_الشريفين و #سمو_ولي_العهد يعزيان المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في وفاة والدتها.#واس pic.twitter.com/2cCgf3z19a— واس (@spagov) April 11, 2019
وتوفيت هيرليند كاسنر والدة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 90 عاما.
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