الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلى ميركل... هذه تفاصيلها

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وقال الملك سلمان في برقية عزاء بعثها إلى ميركل: "علمنا بنبأ وفاة والدتكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء في برقية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وأن لا تروا أي سوء".

وتوفيت هيرليند كاسنر والدة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 90 عاما.