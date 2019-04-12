بدعوى أنها دولة ديمقراطية... إسرائيل تستشهد بتغريدة إعلامي مصري

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم، الجمعة، إن إسرائيل تختار حكامها بالانتخابات، وهذا هو سبب تفوق إسرائيل.

ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة الإسرائيلية باللغة العربية على "تويتر"، والمعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، على لسان الكاتب والمذيع المصري، إبراهيم عيسى، أن إسرائيل دولة ديمقراطية تختار حكامها بالانتخابات، وبأنها لم تتراجع عن طريق الديمقراطية الذي اختارته نهجا لها ولشعبها.

في تغريدة له قال الإعلامي المصري إبراهيم عيسى أن إسرائيل تختار حكامها بالانتخابات وهذا هو سبب تفوق إسرائيل.

ونقول إلى عيسى أن إسرائيل ومنذ نشأتها لم تتراجع عن طريق الديمقراطية الذي أختارته نهجا لها ولشعبها https://t.co/x9Az1Ez6aq — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 12, 2019

وقال الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء أمس الخميس:

"وسط ما يجري هذه الأيام من انتفاضات وشهداء وضحايا في الجزائر وليبيا والسودان، ألم يلفت نظركم أن صناديق الانتخابات في إسرائيل هي وحدها التي تأتي بحكامها.. هل عرفتم لماذا يهزموننا".

وسط مايجري هذه الأيام من انتفاضات وشهداء وضحايا في الجزائر وليبيا والسودان ألم يلفت نظركم أن صناديق الانتخابات في إسرائيل هي وحدها التي تأتي بحكامها.. هل عرفتم لماذا يهزموننا ؟ — ابراهيم عيسى (@Ibrahim_3eissa) April 11, 2019

ويشار إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس حزب "الليكود" الحاكم رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد فاز بالانتخابات الأخيرة للكنيست، والتي جرت الثلاثاء الماضي، بعدد 36 مقعدا، بفارق مقعد واحد على منافسه، الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، والذي حصد 35 مقعدا فقط.