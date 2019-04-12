منظمة الصحة العالمية تخشى تفشي الأمراض في ليبيا

وذكرت المنظمة أن لديها إمدادات طارئة تكفي المستشفيات والمنشآت الصحية هناك لنحو أسبوعين.
وذكر أن المنظمة سلمت المستشفيات مستلزمات إسعاف وأدوية، وأضاف: "تكفي تلك الإمدادات أسبوعين في المرحلة الخطيرة".
وقال إنه حتى الآن فر 6 آلاف شخص من القتال، لكن منظمة الصحة لديها خطط طوارئ للتعامل مع نزوح "الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف" في المرحلة الخطيرة من القتال.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة، لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر الخميس شكل تدهورا واضحا بين السلطتين المتنازعتين على الحكم.
وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.
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