منظمة الصحة العالمية تخشى تفشي الأمراض في ليبيا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها تخشى تفشي أمراض معدية بسبب المياه غير النظيفة وفرار السكان من القتال الدائر بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت المنظمة أن لديها إمدادات طارئة تكفي المستشفيات والمنشآت الصحية هناك لنحو أسبوعين.

© Sputnik . MOHAMMED HEMIDA عقيلة صالح في حواره مع "سبوتنيك": ثقتنا في القيادة الروسية تدفعنا للترحيب بأي دور لها في ليبيا

وبحسب "رويترز"، قال الدكتور سيد جعفر حسين ممثل منظمة الصحة في ليبيا لمؤتمر صحفي في جنيف عبر الهاتف من طرابلس: "بعد أسبوع من القتال لقي 75 شخصا حتفهم وأصيب 323 شخصا منهم 7 مدنيون قتلوا و10 أصيبوا".

وذكر أن المنظمة سلمت المستشفيات مستلزمات إسعاف وأدوية، وأضاف: "تكفي تلك الإمدادات أسبوعين في المرحلة الخطيرة".

وقال إنه حتى الآن فر 6 آلاف شخص من القتال، لكن منظمة الصحة لديها خطط طوارئ للتعامل مع نزوح "الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف" في المرحلة الخطيرة من القتال.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة، لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر الخميس شكل تدهورا واضحا بين السلطتين المتنازعتين على الحكم.

وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.