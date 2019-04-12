عقيلة صالح: الكتائب والمليشيات تتحكم في حكومة الوفاق

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن المليشيات والكتائب تتحكم في حكومة الوفاق، وتأمر رئيسها فائز السراج.

وأضاف، في الجزء الثاني من حواره مع "سبوتنيك"، أن رئيس الحكومة فائز السراج لا يستطيع أن يأمر أي من الكتائب الموجودة بالعاصمة، وأن حكومته تدار من الكتائب الموجودة هناك، حيث أنه لم يستطع إخراج المليشيات من العاصمة، أو إجبارهم على تسليم أسلحتهم.

© REUTERS / HANI AMARA الجيش الليبي يصدر أمرا عسكريا ضد السراج وأعضاء المجلس الرئاسي في طرابلس

وأضاف أن الكتائب والمليشيات تتحكم في تعيين السفراء والوزراء، وأن السفراء المعينون خلال الفترة الماضية في معظم الدول ينتمون إلى جماعات الكتائب والمليشيات، التي فرضت تعيينهم، كما تتحكم الكتائب في دفع الأموال من خلال المصرف المركزي.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، مساء أمس الخميس، أن المدعي العسكري، أصدر أوامر بالقبض على رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج وأعضائه، وعلى عدد من القيادات العسكرية في المنطقة الغربية، بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة ضد الدولة.

وشملت أوامر القبض كذلك أسماء "رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبد الرحمن السويحلي، ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل، والمفتي السابق الصادق الغرياني، واللواء سليمان محمود، واللواء يوسف المنقوش، وعدد من العسكريين منهم لواء أسامة جويلي، ووزير دفاع حكومة الوفاق السابق عقيد مهدي البرغثي، والعقيد مفتاح عمر، والعقيد عبد الباسط الشاعري، والعقيد إدريس بوقوياطين، والعقيد طارق الغرابلي، والمتحدث العسكري باسم قوات الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، والعقيد إبراهيم هدية، ومعهم الإرهابي قائد ميليشيا الصمود صلاح بادي، والرائد محمد الحجازي، وعادل عبد الكافي الزعيري، والإرهابي مصطفى الشركسي".