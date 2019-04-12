بعد الأزمة الأخيرة... السعودية والإمارات تفاجئان إيران وتقدمان مساعدات "غير مسبوقة"

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عن مبادرة مشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة وغير المسبوقة التي شهدتها إيران مؤخرا.

وأشارت الهيئتان، في تصريح مشترك، إلى أن هذه المبادرة المشتركة تأتي من منطلق أواصر الأخوة الإسلامية وتؤكد على التضامن الإنساني مع الشعب الإيراني، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت الوكالة أن كلا من هيئة الهلال الأحمر السعودي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تبحثان حاليا الآليات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة والمساهمة بإيجابية في الحد من تداعيات السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة.

مبادرة مشتركة من #الهلال_الأحمر_السعودي والإماراتي للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات التي شهدتها #إيران مؤخرًا.https://t.co/3Xl4YKAGPn#واس — واس (@spagov) April 12, 2019

​ولا تزال المياه تغمر قرى في جنوب إيران نتيجة للفيضانات التي أدت، بحسب تصريحات مسؤولين إيرانيين، إلى مصرع نحو 70 شخصا وإصابة مئات آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالوحدات السكنية والسيارات والمرافق العامة والمزارع.