بيان عاجل من تجمع المهنيين السودانيين ردا على المجلس العسكري

العالم العربي انسخ الرابط 0 0

أصدر تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الجمعة، بيانا عاجلا، بعد وقت قليل من المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري.

ورفض البيان ما أعلنت عنه اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري. يتبع…