الجامعة العربية تدعو السودانيين للحوار وتؤكد دعمها للتوافق

دعت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، السودانيين للتمسك بالحوار السياسي، مؤكدة دعمها التوصل للتوافقات المأمولة في السودان.

وأوضح بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم الجمعة، أن الجامعة "تتابع بكل الاهتمام تطورات الأوضاع بشأن الانتقال السياسي في السودان"، وذلك بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري.

© AP Photo / بيان عاجل من تجمع المهنيين السودانيين ردا على المجلس العسكري

وأعربت الجامعة عن "أملها في أن يتوافق أهل السودان على ما فيه مصلحة البلاد"، مؤكدة تطلعها إلى "تحلي الجميع بالحكمة المطلوبة في هذا الظرف الدقيق مع التمسك بالحوار السياسي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحياة الكريمة والحرة والآمنة والمستقرة التي يستحقها".

وأكدت الجامعة أنها "لن تدخر وسعا في دعم التوصل إلى التوافقات المأمولة أسوة بما طلب منها في مراحل سابقة".

ولفت البيان أن "مختلف قضايا السودان التنموية والسياسية تمثل أولوية على أجندة العمل العربي المشترك، وستواصل الجامعة العربية اهتمامها بدفع السلام والاستقرار والتنمية في السودان من واقع قرارات القمم العربية المختلفة الصادرة في هذا الشأن، ومن واقع واجبها ومسؤوليتها نحو هذا البلد الكبير والمركزي في الوطن العربي".

وكان وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، أعلن الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.

كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005. كما جرى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير أعمال الحكومة.