أول دولة تسحب دبلوماسييها من ليبيا وتنقلهم إلى تونس

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها "نقلت جميع دبلوماسييها في السفارة الكورية الجنوبية لدى العاصمة طرابلس الغرب، إلى تونس بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية".

وقالت الوزارة، إن جميع دبلوماسييها بمن فيهم السفير الكوري لدى ليبيا، تشوي سونج يو، غادروا ليبيا وانتقلوا إلى مكتب مؤقت في تونس في الثانية فجر اليوم بتوقيت ليبيا، وذلك وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

© REUTERS / HANI AMARA الاتحاد الأوروبي يدعو حفتر إلى وقف الهجوم على طرابلس

وأضافت أن "السفارة الكورية في ليبيا تعتزم إجراء اتصالاتها بالسلطات الليبية لتسوية قضية احتجاز مواطن كوري جنوبي لدى جماعة مسلحة ليبية منذ يوم 6 يوليو/تموز العام الماضي، ومن المتوقع أن يعود الدبلوماسيون الكوريون الجنوبيون إلى ليبيا عند استقرار الوضع الأمني".

وكانت السفارة الكورية لدى ليبيا، انتقلت إلى تونس نتيجة وقوع اشتباكات في أبريل/ نيسان عام 2015، وبعد استقرار الوضع الأمني، أنشأت مجمعا مؤقتا في طرابلس مع دبلوماسيين اثنين أو ثلاثة للتحقق من وضع الشركات الكورية الجنوبية في ليبيا منذ مطلع هذا العام.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان. وكانت الأمم المتحدة قد أشارت مؤخرا إلى مؤشرات إيجابية بعد لقاء جمع السراج وحفتر، في أبو ظبي، حيث اتفقا على البحث عن حلول غير عسكرية وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية.