تسجيل
16:22 12 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    مظاهرات السودان

    "خطفوا البشير من معسكره"... "سلاح ميت" أفشل تنفيذ الانقلاب (فيديو)

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01

    تتشابه الظروف بين مشهد نهاية عهد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ومشهد بدايته، فبينما لم يكن البشير متحسبا وعارفا بانقلاب 1989 وجاء بأوامر من زعيم الحركة الإسلامية، حسن الترابي، فقد نفذ وزير دفاعه ضده "ما لم يكن يتحسب له البشير" وفقا للبيان.

    وقال ابن عوف، الذي عينه البشير نائبًا له في فبراير/ شباط الماضي، في بيان بثه التلفزيون السوداني، أمس الخميس، إن "اللجنة الأمنية وقواتها المسلحة ومكوناتها الأخرى نفذت ما لم يتحسب له رأس النظام".

    الترابي مهد للبشير 

    انتخابات حرة وديمقراطية شهدها الشارع السوداني في 1986 فاز فيها "حزب الأمة"، وأسهمت بتشكيل حكومة ائتلاف برئاسة الصادق المهدي، في حين تولى رئاسة الجمهورية أحمد الميرغني آنذاك.

    وحينها كان البشير، المولود في 1944 وتخرج في الكلية الحربية السودانية عام 1967، قائدًا للواء الثامن مشاة مستقل، وفي الوقت الذي كان يسعى فيه المهدي إلى حل القضايا الأساسية عبر الإجماع الشعبي وبالوسائل الدستورية، شهد السودان انقلابا عسكريا في 30 من يوينو 1989.

    لكن اللافت أن البشير لم يكن على علم بالانقلاب العسكري، وتم اختياره من قبل مهندس الانقلاب زعيم ومؤسس الحركة الإسلامية في السودان، حسن الترابي.

    وقال الترابي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" عام 2010 وبثتها في يونيو 2016 بعد وفاته بثلاثة أشهر، إنه تم خطف البشير من جنوب السودان ونقله إلى الخرطوم، كونه أعلى رتبة عسكرية بين زملائه، وإعلامه بأنه سيقود الانقلاب، مضيفًا أنه لم يكن يعرف البشير سابقًا ولم يرَ وجهه.

    وأضاف الترابي أنه قبل الانقلاب بيوم اجتمع مع البشير وقال له إن القرار (بالانقلاب) اتخذ وإنه ليس مكلفا بعمل شيء سوى إلقاء بيان رقم واحد للانقلاب، ليؤكد البشير التزامه.

    كما قال إن البشير لم يكن من الصف الأول للعسكريين في الحركة الإسلامية بل تم تجنيده كبيرا قبل سنوات قليلة من الانقلاب.

    ولفت الترابي إلى أنهم خططوا ونفذوا انقلاب 1989 لأن الحكم هو وسيلة لتنفيذ مشروعهم، وقال أيضا إنهم سعوا للسيطرة على كل مفاصل الدولة والإقتصاد لأنهم كانوا يتوقعون الحصار من الدوائر الخارجية.


    خطة شديدة الدهاء

     كانت خطة الانقلاب تتضمن أن يزج بالترابي نفسه في السجن حتى لا يشك أحد في الأمر، وكان أغلب العساكر الذين ارتدوا زي القوات المسلحة يوم الانقلاب من أعضاء الحركة الإسلامية وليسوا جنود الجيش، وحتى مسرحية القبض على الترابي نفذها أعضاء من تنظيمه.

    ويقول الفريق محمد محمود جامع أول مدير لمكتب رئيس الجمهورية بعد نجاح الانقلاب إنه كان هناك بديل للبشير في حال تعذر وصوله قبل الانقلاب، هو العقيد طيار مختار محمدين قائد التنظيم العسكري قبل البشير، الذي قتل قبل الانقلاب بفترة قصيرة.

    وكشف الترابي عن السبب وراء استحالة حدوث انقلاب عسكري على نظام الإنقاذ الذي جاء بالبشير، إذ أوضح أن هناك ترتيبا يتعلق بسلاح الدبابات التي تم إحكام السيطرة عليه.

    وقال الترابي في معرض حديثه حول عملية دخول قوات حركة العدل و المساواة السودانية إلى العاصمة الخرطوم أن قواته لم تتلقهم دبابة واحدة مضيفا بقوله: "إذا خرج سلاح الدبابات هذا خطر على النظام".

    وأشار الترابي إلى أن سلاح الدبابات لا يملكه أحد، موضحا: "الدبابة ميتة إبرها عند واحد وذخيرتها عند آخر حتى لا يستطيع أحد أن يدبر انقلابا".

    لكن العلاقة بين الطرفين بدأت تتعقد بعد تدخل الترابي في الحكم، ووصوله لرئاسة البرلمان في 1998 ومحاسبته لعشرات المسؤولين المتهمين بالفساد، الأمر الذي رفضه البشير واعتبره تهكما شخصيا عليه.

    وخاض البشير انقلابا ثانيا لكن من نوع آخر، فكان في 1999 ضد الترابي وزملائه، لينفرد بالحكم.

    انظر أيضا:

    موغيريني: البيان العسكري في السودان لا يعطي ردا مرضيا على الأوضاع
    قوات الدعم السريع في السودان تعلن عدم مشاركتها في المجلس العسكري الانتقالي
    المجلس العسكري في السودان يتعهد بمحاكمة من قتلوا المحتجين
    اللجنة العسكرية في السودان: لا نطمع في السلطة
    أول قرار من المجلس العسكري الانتقالي في السودان... ماذا يحدث هذا المساء
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, احتجاجات السودان, الجيش السوداني, عمر البشير, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    يوري غاغارين يحمل باقة زهر الأقحوان
    رجل الفضاء... يوري غاغارين
    ويكيليكس؟ لا أعرف شيئا!
    ترامب: ويكيليكس؟ لا أعرف شيئا!
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك