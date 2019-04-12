وزير سعودي: قلوبنا مع الشعب الإيراني المغلوب على أمره

جاء ذلك في تغريدة للسبهان على صفحته "بتويتر"، حيث قال: "قلوبنا مع الشعب الايراني المغلوب على أمره فلو أن النظام في إيران استخدم ثروات إيران في بناء الداخل ورفاهية شعبه بدلا من استخدام تلك الأمور في الإرهاب والتدمير لما احتاجوا لأي مساعدة من الخارج (انظمة تدمر ولا تعمر)".
قلوبنا مع الشعب الايراني المغلوب على امره فلو ان النظام في ايران استخدم ثروات ايران في بناء الداخل ورفاهيه شعبه بدلا من استخدام تلك الاموال في الارهاب والتدمير لما احتاجوا لاي مساعدة من الخارج (انظمة تدمر ولا تعمر)— ثامر السبهان (@thamersas) April 12, 2019
مبادرة مشتركة من #الهلال_الأحمر_السعودي والإماراتي للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات التي شهدتها #إيران مؤخرًا.https://t.co/3Xl4YKAGPn#واس— واس (@spagov) April 12, 2019
ولا تزال المياه تغمر قرى في جنوب إيران نتيجة للفيضانات التي أدت، بحسب تصريحات مسؤولين إيرانيين، إلى مصرع نحو 70 شخصا وإصابة مئات آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالوحدات السكنية والسيارات والمرافق العامة والمزارع.
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