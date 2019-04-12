وزير سعودي: قلوبنا مع الشعب الإيراني المغلوب على أمره

قال ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، إن "النظام الإيراني" لو استخدم ثروات البلاد لرفاهية الشعب لما احتاجوا لمساعدات من الخارج.

جاء ذلك في تغريدة للسبهان على صفحته "بتويتر"، حيث قال: "قلوبنا مع الشعب الايراني المغلوب على أمره فلو أن النظام في إيران استخدم ثروات إيران في بناء الداخل ورفاهية شعبه بدلا من استخدام تلك الأمور في الإرهاب والتدمير لما احتاجوا لأي مساعدة من الخارج (انظمة تدمر ولا تعمر)".

قلوبنا مع الشعب الايراني المغلوب على امره فلو ان النظام في ايران استخدم ثروات ايران في بناء الداخل ورفاهيه شعبه بدلا من استخدام تلك الاموال في الارهاب والتدمير لما احتاجوا لاي مساعدة من الخارج (انظمة تدمر ولا تعمر) — ثامر السبهان (@thamersas) April 12, 2019

وأعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عن مبادرة مشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة وغير المسبوقة التي شهدتها إيران مؤخرا.

وفي تصريح مشترك، أشارت الهيئتان إلى أن "هذه المبادرة المشتركة تأتي من منطلق أواصر الأخوة الإسلامية وتؤكد على التضامن الإنساني مع الشعب الإيراني".

مبادرة مشتركة من #الهلال_الأحمر_السعودي والإماراتي للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات التي شهدتها #إيران مؤخرًا.https://t.co/3Xl4YKAGPn#واس — واس (@spagov) April 12, 2019

وتبحث كل من هيئة الهلال الأحمر السعودي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حاليا الآليات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة والمساهمة بإيجابية في الحد من تداعيات السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

​ولا تزال المياه تغمر قرى في جنوب إيران نتيجة للفيضانات التي أدت، بحسب تصريحات مسؤولين إيرانيين، إلى مصرع نحو 70 شخصا وإصابة مئات آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالوحدات السكنية والسيارات والمرافق العامة والمزارع.