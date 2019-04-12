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17:53 12 أبريل/ نيسان 2019
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    قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا

    "بركان الغضب"... قوات المجلس الرئاسي تصدت لاقتحام في عين زارة وأسرت عددا من الجيش الوطني الليبي

    © REUTERS / HANI AMARA
    العالم العربي
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    قال رضا عيسى، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" العسكرية الليبية، إن اليوم الثامن على التوالي في عملية بركان الغضب مستمر لمطاردة المعتدين من قوات حفتر الذين يتحصنون في الأماكن المدنية ويقصفون المدنيين بلا رحمة.

    وأشار عيسى في تصريحات خاصة لـ "راديو سبوتنيك"، إلى أن قوات المجلس الرئاسي تصدت بالأمس لمحاولة اقتحام مجموعة متسللة في منطقة عين زارة، وأوقعت عددا منهم في قبضتها.

    الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات، بالعاصمة الليبية طرابلس
    © AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
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    وأؤكد عيسى أن قوات حفتر تحقق انتصارات فيسبوكية، من خلال التقاط بعض الصور في مكان ما، وتشيع أنها حققت انتصارات في العاصمة طرابلس، وهذا غير حقيقي ونوع من الحرب النفسية.

    ولفت عيسى إلى أن منطقة مطار طرابلس منطقة اشتباكات، ولم تسيطر عليها قوات حفتر، كما تقول هي.

    وعن أوضاع المدنيين، قال عيسى إننا قلنا في مؤتمر صحفى، إن عدد الجرحى جراء القصف العشوائي بصواريخ غراد والقصف الجوي العشوائي لقوات حفتر وصل لحوالي خمسة آلاف عائلة، فضلا عن قصف مطار معتيقية وهو مطار مدنى ومحطات الكهرباء والمدارس والمؤسسات.

    وعن الأمر العسكري بالقبض على فايز السراج، وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي، قال رضا عيسى، إن ذلك نوع من الفكاهة وإيهام قواته أنه حقق نصرا وهميا بإصدار مذكرة بالقبض على السراج أو غيره.

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش الليبي, ليبيا, المبعوث الأممي إلى ليبيا, فايز السراج, ليبيا
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