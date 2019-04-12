لأول مرة... الثلوج تغطي ملعب نهائي الدوري في السعودية

أظهر فيديو تغطية الثلج لملعب نهائي دوري الدرجة الثانية، بين البكيرية وحطين، بعد اكتسائه بالبرد.

ملعب نهائي دوري الدرجة الثانية بين #البكيرية و #حطين يكتسي بالبرد. pic.twitter.com/ZZ0bufq3aA — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) April 12, 2019

وحذر الباحث السعودي في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات"، عبد العزيز الحصيني، من تساقط الأمطار الغزيرة يومي "الخميس والجمعة".

وقال الحصيني إن الطقس سيكون باردا على الرياض ومحافظاتها وأجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم والشرقية والباحة وعسير مع رياح، وفرصة تشكل سحب عملاقة وجريان الأودية.

​وأشار الباحث السعودي إلى أن "من لديه مناسبة في أماكن مكشوفة فليأخذ حذره بسبب تقلبات الجو"، بحسب ما نشرته صحيفة "المواطن".