المجلس العسكري السوداني يعلن شروطه للقاء الأحزاب

أعلن المجلس العسكري في السودان شروطه من أجل لقاء القوى السياسية والأحزاب.

نشرت صفحة جهاز الأمن والمخابرات في السودان، على موقع "فيسبوك"، بيانا صحفيا طالب الأحزاب السياسية، بأن يسلم كل منها "خطاب بعدد اثنين مفوضين من الحزب لحضور اللقاء".

© REUTERS / STRINGER السودان: المجلس العسكري يحترم الاتفاقيات الدولية ومستعد للتعاون مع الدول الأخرى

كما طالب المجلس العسكري الأحزاب بأن "يكون هناك مندوب من قبل اللجنة متواجد بقاعة الصداقة يوم غد السبت الساعة الثامنة صباحا لاستلام خطابات التفويض".

وأكد المجلس العسكري أنه "ستتم برمجة اللقاء مع القوى السياسية لاحقا بعد استلام خطابات التفويض لممثليها".

وأعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير بيان القوات المسلحة باعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين، وذلك ظهر أمس الخميس.

وفي بيان بثه التلفزيون السوداني، أكد عوض بن عوف إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في جميع أنحاء البلاد، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، وتشكيل مجلس عسكري حاكم، وحل مؤسسة الرئاسة، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أنحاء البلاد، ووضع دستور دائم للبلاد بنهاية الفترة الانتقالية.