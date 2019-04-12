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19:28 12 أبريل/ نيسان 2019
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    البلدان العربية وحلم غزو الفضاء (فيديو وصور)

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    العالم العربي
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    يراود الكثير من الأشخاص رغبة بأن يصبح رائد فضاء، كونها مهنة مليئة بالمتعة والمغامرة والتشويق، يختبر من خلالها الشخص نوعا جديدا من المخاطر عبر الاقلاع نحو الفضاء ورؤية الأرض من الأعلى.

    أول رائد فضاء إماراتي يزور الفضاء

    أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن اختيار هزاع المنصوري ليكون رائد الفضاء الأساسي في مَهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية يوم 25 من أيلول/ سبتمبر المقبل؛ وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

    وتم اختيار سلطان النيادي بديلاً للمنصوري لنفس المهمة، علماً ان المنصوري والنيادي يخضعان حالياً للتدريبات في "مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء" في مدينة النجوم في روسيا تحضيراً لهذه المهمة.

    ومن المفترض أن يقضي المنصوري ثمانية أيام على متن محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة فضاء روسية، وستحمله مركبة "سويوز أم أس 15" التي ستنطلق من محطة "بايكونور" الفضائية  في كازاخستان بتاريخ 25 سبتمبر 2019.  

    ويحظى برنامج الإمارات لرواد الفضاء بدعم مباشر من قبل صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو الذراع التمويلي للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة.

    مشاركة بحرينية متوقعة

    أعلن المدير التنفيذي للبرامج المأهولة في وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، سيرغي كريكاليف، أمس الخميس، أن رائد فضاء بحريني قد يشغل أحد المقاعد في مركبة "سويز" الفضائية، التي من المقرر أن تشتريها الإمارات العربية المتحدة للقيام بمهمتها الفضائية الخاصة بها.

    وقال كريكاليف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": " نوقشت معهم [البحرينيين] مسألة المشاركة في المهمة المتخصصة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وينظر للبحرين كواحدة من العملاء المحتملين للمركز الثاني في سفينة "سويوز" مع دولة الإمارات العربية المتحدة".

    وأشار إلى أن البحرين أبدت اهتمامًا رئيسيًا بهذا المشروع، لكن قبل الشروع في المرحلة التالية من المفاوضات مع روسيا، تنتظر هذه الدولة نتائج رحلة المواطن الإماراتي في عام 2019.

    اهتمام المملكة العربية السعودية بعلم الفضاء

    أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أن روسيا والمملكة العربية السعودية تعتزمان صياغة برنامج للتعاون في مجال الفضاء.

    وكتب روغوزين على حسابه في "تويتر": "قررنا مع سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، الذي يترأس منذ نهاية العام الماضي وكالة الفضاء السعودية، قررنا صياغة برنامج تعاون بين الدولتين في مجال الفضاء".

    وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد الفراج، الأكاديمي السعودي المتخصص في الشأن الأمريكي، في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن قطاع الفضاء والطيران ذو أهمية استراتيجية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ويأتي ضمن التقنيات الاستراتيجية التي حددتها الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، حيث تسعى المملكة من خلال برنامج تقنية الفضاء والطيران إلى تحقيق ريادة إقليمية في مجالات هذا القطاع الحيوي، باعتمادها على مكانتها البارزة وقدراتها الحيوية التي تسمح لها بتحقيق هذه الريادة.

    وتابع أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تعمل على تعزيز مكانة المملكة، من تقنيات وأنظمة الفضاء والطيران من خلال التعاون الوطني والدولي في برامج البحث والتطوير ونقل وتوطين التقنية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في المملكة لتطوير البحوث والقدرات الفنية، لدى الجهات الحكومية مع التركيز الصناعي على التطبيقات الفنية والتحويل التجاري، وهو ما سيوفر منطلقا مهما نحو التطوير المستقبلي لقطاع الفضاء والطيران.

    يشار إلى أن السعودية كانت قد أطلقت مبادرة بعنوان "السعودية تبرمج" والتي تستهدف استقطاب أكثر من مليون مبرمج ومتدرب، عن طريق تأهيل هذا العدد الضخم من المواطنين لإثراء مجال البرمجة.

    آفاق التعاون الروسي المصري في استكشاف الفضاء

    قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، لـ "سبوتنيك" أن التعاون مع الجانب الروسي في مجال الفضاء والبحث العلمي بالغ الأهمية، لما لروسيا من تفوق كبير في هذا المجال، خاصة أنها من أهم الحلفاء لمصر على أصعدة متعددة، وأن المصريين الذين اتموا صناعة القمر، تدربوا على يد الخبراء الروس الذين أشرفوا بشكل كامل على عملية التصنيع.

    واستطرد أن مصر ستكون المقر الدائم لوكالة الفضاء الأفريقية، وهو ما يؤكد أولوية التعاون مع الجانب الروسي في مجال الفضاء والبحث العلمي، خاصة أن موسكو دربت العديد من الخبراء في مجالي الطيران وعلوم الفضاء، وأنها أهم الحلفاء والشركاء لمصر.

    الجدير بالذكر، أن روسيا تقوم بتشكيل برنامجا جديدا خاصا بها لاستكشاف القمر. وعقد المجلس العلمي التقني بوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اجتماعا حول هذا الشأن في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018. وفي شهر شباط/ فبراير، صرح روغوزين بأن مفهوم البحث واستكشاف القمر سيتم تقديمه واستعراضه في مجلس الأمن الروسي في غضون ستة أشهر.

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    أخبار العالم العربي, روسكوسموس, السعودية, البحرين, الإمارات, مصر, روسيا
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