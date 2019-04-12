أبو تريكة: الشعوب العربية تتحرر من قيودها وتستعيد إرادتها

علق اللاعب المصري السابق، محمد أبو تريكة، على تطورات الأحداث التي شهدتها الجزائر والسودان.

وقال أبو تريكة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن "الشعوب العربية تتحرر من قيودها وتستعيد إرادتها"، وذلك بعد نجاح الشعبين السوداني والجزائري في الإطاحة برئيسي البلاد.

وأضاف أبو تريكة، اليوم الجمعة: "الكيان الصهيوني استعد، لن يكون هناك صفقة القرن بل ستكون صفعة القرن".

الشعوب العربية تتحرر من قيودها وتستعيد إرادتها….الكيان الصهيوني استعد لن يكون هناك صفقة القرن بل ستكون صفعة القرن…أجيال الأمة القادمة هي الأمل…متي يكون قادة الدول العربية علي مستوي شعوبهم ؟.. المجتمع الدولي لا جديد النفاق مستمر.. — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) April 11, 2019

​وتابع أن "أجيال الأمة القادمة هي الأمل"، متسائلا: "متى يكون قادة الدول العربية على مستوى شعوبهم؟ (..) المجتمع الدولي لا جديد. النفاق مستمر".

يشار إلى أن تغريدة أبو تريكة، جاءت بعد إطاحة الشعبين السوداني والجزائري بالرئيس عمر البشير، والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد احتجاجات شعبية واسعة.