يحدث خلال شهرين... السعودية تبشر 27 ألف مواطن

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أنه تم توظيف 27 ألف مواطن ومواطنة خلال شهرين، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
بدأنا —بتوفيق من الله- بتحقيق نتائج ملموسة من الاتفاقيات الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة؛ حيث تم توظيف 27 ألف مواطن ومواطنة خلال شهرين.— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) April 12, 2019
وسنستمر بمتابعة كافة الاتفاقيات مع الجهات الشريكة لتحقق النتائج المنشودة.
كما وجهت زملائي بعدم التهاون مع المنشآت المخالفة لأنظمة توظيف المرأة.
وأكد الراجحي، أن الوزارية بدأت تحقيق نتائج ملموسة من الاتفاقيات الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة لتحقيق النتائج المنشودة بشأن العمالة.
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