يحدث خلال شهرين... السعودية تبشر 27 ألف مواطن

بشرت المملكة العربية السعودية 27 ألف مواطن ومواطنة، بقرار سيتم تنفيذه خلال شهرين من الآن.

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أنه تم توظيف 27 ألف مواطن ومواطنة خلال شهرين، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

بدأنا —بتوفيق من الله- بتحقيق نتائج ملموسة من الاتفاقيات الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة؛ حيث تم توظيف 27 ألف مواطن ومواطنة خلال شهرين.

وسنستمر بمتابعة كافة الاتفاقيات مع الجهات الشريكة لتحقق النتائج المنشودة.

كما وجهت زملائي بعدم التهاون مع المنشآت المخالفة لأنظمة توظيف المرأة. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) April 12, 2019

وأكد الراجحي، أن الوزارية بدأت تحقيق نتائج ملموسة من الاتفاقيات الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة لتحقيق النتائج المنشودة بشأن العمالة.