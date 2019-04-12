تحذير عاجل من سفارة السعودية في إندونيسيا لمواطني المملكة

طالبت السفارة السعودية في إندونيسيا، مواطنيها المقيمين هناك بالحذر، في أعقاب زلزال بقوة 9.6 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة سولاويسي.
وأشارت السفارة في بيان لها، إلى أنه لم ترد تقارير تفيد بوقوع أضرار أو ضحايا حتى الآن، داعية المواطنين السعوديين في إندونيسيا لأخذ الحيطة والحذر والتواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة، وخاصة بعد تحذير أصدرته السلطات الإندونيسية في وقت سابق اليوم من حدوث تسونامي.
صدور #تحذير من حدوث تسونامي بعد زلزال في منطقة #سولاوسي— السفارة في إندونيسيا (@KSAembassyID) April 12, 2019
يرجى من المواطنين أخذ الحيطة والحذر والتواصل عند الحاجة للمساعدة مع السفارة. pic.twitter.com/EgAVNDY4CG
وأعلن المركز الأوربي لرصد الزلازل، اليوم الجمعة، عن وقوع هزة أرضية بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا.
ويقع مركز الزلزال على بعد 107 كيلومترات جنوب قرية لووك، ومركزها على عمق 13 كيلومترا.
ولا توجد معلومات عن وقوع ضحايا.
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