السفير السوداني في روسيا: تغيير السلطة لن ينعكس على السياسة الخارجية للبلاد

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، خلال لقائه السفير السوداني في روسيا، نادر بابكر، عن أمله باستقرار الوضع بالسودان في أسرع وقت.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية "خلال المحادثة ، نوقشت آخر التطورات في السودان. وفي الوقت نفسه ، أكد السفير السوداني أن تغيير السلطة في السودان لن ينعكس على السياسة الخارجية للسودان، والتي تهدف بحزم إلى تعزيز الصداقة والتعاون المتبادلين مع روسيا".

© REUTERS / STRINGER أهمية السودان الاستراتيجية لتركيا وروسيا والصين

وأضاف البيان " أكد الجانب الروسي من جديد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة وعبر في الوقت نفسه عن أمله في تحقيق استقرار سريع للوضع في السودان الصديق من أجل ضمان الأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستمرة للمجتمع السوداني".

هذا وأعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، يوم أمس الخميس، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر حسن البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة، كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لعامين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، وإعلان الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءا حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال.

وفي كلمة ألقاها اليوم الجمعة، أمام المجلس ليوضح التطورات الأخيرة للوضع في السودان منذ صباح 11 نيسان/أبريل 2019، أعلن المندوب السوداني أن تلك التطورات أفضت إلى اتخاذ المجلس العسكري الانتقالي قراراته بعزل الرئيس عمر البشير وتعطيل العمل بالدستور وحل المجلس الوطني ومجالس الولايات وحل الحكومة المركزية والحكومات المحلية وإعلان حالة طوارئ لمدة 3 أشهر، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الانتقال السلمي للسلطة الجاري في بلاده على نحو يعزز مكتسبات الشعب السوداني ويؤسس للاستقرار والتنمية والرخاء.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة المشاورات هذه لمناقشة الوضع في السودان بطلب من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا.