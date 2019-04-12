اعتصامات متواصلة أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء للإفراج عن السفن النفطية المحتجزة

تواصلت الاعتصامات أمام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، لليوم السابع على التوالي، وذلك للمطالبة بالإفراج عن السفن التسع النفطية المحتجزة من قبل التحالف العربي.

وقال المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي تلت صلاة الجمعة اليوم، وحضرها وزير النفط والمعادن، أحمد دارس، ومدير شركة النفط، ياسر الواحدي، وفقا للبيان الصحفي الذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الجمعة، إن هذه الخطوة تأتي تنديدا بإجراءات تحالف العدوان التعسفية باحتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية وعدم السماح لها بالوصول إلى ميناء الحديدة.

وأكدوا في البيان الصادر عن الوقفة، بأن هذه الإجراءات التعسفية من شأنها أن تفاقم الوضع الإنساني المتردي، بفعل العدوان المستمر على الوطن منذ أكثر من 4 أعوام.

ودعا البيان الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، والضغط على دول تحالف العدوان بالسماح لهذه السفن بالوصول إلى ميناء الحديدة.

وحمل البيان الأمم المتحدة مسؤولية ما قد يحدث من كارثة إنسانية على الشعب اليمني، في حالة استمرار احتجاز هذه السفن.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى، طوابير كبيرة أمام المحطات المعدودة التي يتوفر فيها الوقود، في ظل أزمة خانقة جراء احتجاز التحالف لتسع سفن محملة بالوقود، وعرقلة وصولها إلى ميناء الحديدة.