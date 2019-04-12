بالفيديو... عبد الفتاح البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عوض بن عوف، اليوم، التنازل عن منصبه واختيار، من يثق فيه وفي خبرته وجدارته لهذا المنصب، حيث اختار الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلفا له.
وقال ابن عوف في بيان عبر تلفزيون السودان القومي، أنه ترك المنصب إلى من يثق في كفاءته وقدرته وعليه تم الاختيار بعد التشاور، الفريق أول عبد الفتاح البرهان".
الفريق عبد الفتاح البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الانتقالي في #السودان pic.twitter.com/j0fckXNeOu— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) ١٢ أبريل ٢٠١٩
وفي كلمة ألقاها اليوم، أمام المجلس ليوضح التطورات الأخيرة للوضع في السودان منذ صباح 11 نيسان/أبريل 2019، أعلن المندوب السوداني أن تلك التطورات أفضت إلى اتخاذ المجلس العسكري الانتقالي قراراته بعزل الرئيس عمر البشير وتعطيل العمل بالدستور وحل المجلس الوطني ومجالس الولايات وحل الحكومة المركزية والحكومات المحلية وإعلان حالة طوارئ لمدة 3 أشهر، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الانتقال السلمي للسلطة الجاري في بلاده على نحو يعزز مكتسبات الشعب السوداني ويؤسس للاستقرار والتنمية والرخاء.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة المشاورات هذه لمناقشة الوضع في السودان بطلب من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا.
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