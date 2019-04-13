الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية قرب مدينة حماة

ذكر التلفزيون السوري، اليوم السبت، أنه جرى سماع دوي انفجارات بمنطقة مصياف في ريف حماة.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية في المنطقة، وأسقطت عددا منها.

وقال مصدر عسكري سوري: إنه في تمام الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم السبت بتوقيت سوريا، قام الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية بتنفيذ ضربة جوية على أحد مواقعنا العسكرية باتجاه مدينة مصياف".

وتابع المصدر العسكري، إنه على الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها، وقد أسفر العدوان عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة مقاتلين بجراح.