السودانيون يحتفلون في الخرطوم بسقوط نظام البشير

خرج سكان العاصمة الخرطوم، باتجاه القيادة العامة للجيش السوداني للتعبير عن فرحتهم بنجاح "ثورتهم" التي استمرت أربعة أشهر، واعتصامهم أمام القيادة المستمر طوال ستة أيام، بعد أن حقق أهدافه بتسلم الجيش للسلطة وإعلانه تشكيل مجلس عسكري انتقالي.

موسكو — سبوتنيك. هذا وعلت الهتافات في كل أنحاء الخرطوم، وسُمعت هتافات النصر تتردد في كل بيت بل من غرفة داخل البيت الواحد، كما ووزّع العشرات من المواطنين "الحلوى" ابتهاجاً بالنصر.



© AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY الشرطة السودانية: 16 شخصا قتلوا يومي الخميس والجمعة بأعيرة نارية طائشة في الاعتصامات

وكانت الفرحة الأكبر بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث احتفال ملايين المعتصمين بإسقاط رئيسين للسودان في أقل من 48 ساعة، وفقا لموقع " باج نيوز " السوداني.

وشهدت الساحة هتافات ثورية، وأجواء كرنفالية، وحضرت الرقصات، وزغاريد النساء، وانتشر هتاف "في يومين أسقطنا اثنين"، بحسب نفس المصدر.

في الوقت نفسه أصدر "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض بيانا اليوم حول التطورات الأخيرة في البلاد، أكد فيه على ضرورة التمسك بالاعتصامات والإضراب الشامل حتى نقل السلطة بالكامل لحكومة مدنية.

كما دعت "قوات الدعم السريع" السودانية في بيانا اليوم إلى تشكيل مجلس انتقالي بتمثيل عسكري ومجلس وزراء حكومة مدنية يتفق عليها مع الأحزاب وأطراف المجتمع المدني.

هذا وكان قد أعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، صباح يوم الخميس، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر حسن البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة، كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لعامين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، وإعلان الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءا حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال.