وزير إماراتي يعلق على تطور الأحداث في العالم العربي

علق أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على الأحداث الجارية في عدد من الدول العربية.

وقال قرقاش إن هناك توازنا مطلوبا يأتي في ظل "التجربة المريرة" التي مر ويمر بها العالم العربي فيما يتعلق بالانتقال السياسي.

وفي تغريدة لقرقاش على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال: "في ظل تجربة العالم العربي المريرة في الانتقال السياسي من حالة إلى أخرى، يبدو أن التوازن المطلوب هو بين تحقيق إرادة المواطنين من جهة والحفاظ على الاستقرار ومؤسسات الدولة من جهة أخرى، التغيير والأمل بفتح صفحة جديدة دربه الانتقال المنظم ومعوّل هدمه الفوضى".

في ظل تجربة العالم العربي المريرة في الانتقال السياسي من حالة الى أخرى، يبدو أن التوازن المطلوب هو بين تحقيق إرادة المواطنين من جهة والحفاظ على الاستقرار ومؤسسات الدولة من جهة أخرى، التغيير والأمل بفتح صفحة جديدة دربه الانتقال المنظم ومعوّل هدمه الفوضى. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 12, 2019

تأتي تغريدة قرقاش في الوقت الذي تتواصل فيها الاحتجاجات والمظاهرات في الجزائر بعد تنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وفي السودان حيث تستمر المظاهرات المطالبة بحكم مدني بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير بانقلاب عسكري.

كما عادت ليبيا لتبرز مرة أخرى على ساحة الصراعات المسلحة بعد إعلان المشير خليفة حفتر، قائد قوات الجيش الوطني الليبي شن هجوم للسيطرة على السلطة وانتزاعها من حكومة الوفاق، الوطني المعترف بها وليا، في العاصمة الليبية، طرابلس.