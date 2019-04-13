البرلمان اليمني يعقد أولى جلساته منذ 2015 بدعوة من الرئيس هادي

القاهرة — سبوتنيك. وأعلن البرلمان بدء جلسته، بحضور 138 نائبا من الموالين للرئيس هادي، في مدينة سيئون، بحضرموت شرقي اليمن، صباح اليوم السبت.
وأعلن البرلمان اكتمال النصاب القانونية، بعد حضور النواب إلى قاعة الجلسة، حيث بدأت عملية ترشيح وانتخاب هيئة رئاسة المجلس.
عاجل— معمر الإرياني (@ERYANIM) April 13, 2019
وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى معالي الاستاذ محمد الحميري ، يقرأ قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس لعقد جلساته pic.twitter.com/GnmMLMShve
وكان الرئيس هادي وصل إلى مدينة سيئون، مساء أمس، تمهيدا لحضوره جلسة اليوم.
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