مشروع جديد يربط بين إيران والعراق وسوريا

أعلنت وزارة النقل العراقية، عن مباحثات لجمع ثلاثي بين إيران والعراق وسوريا في الربط السككي بينها.

وقال مدير عام الشركة العامة للسكك الحديدية العراقية، طالب الحسيني، إنه يتم التنسيق من قبل الجانب العراقي والإيراني والسوري لعقد اجتماع ثلاثي لبحث إمكانية تنفيذ الربط السككي بين البلدان الثلاث، وذلك بحسب وكالة "إسنا" الإيرانية.

© Sputnik . Sergei Mamontov رئيس الوزراء السوري يدعو إلى الإسراع بفتح منفذ البوكمال البري مع العراق

ويأتي هذا التنسيق على ضوء توجيه وزير النقل العراقي، عبد الله العيبي، في مجال النقل وأهمية الربط السككي بين البلدان الثلاثة خلال محور (عكاشات —التنفس- خنيفيس)، وذلك عبر بيان صدر على هامش اجتماع اللجنة المشتركة بين العراق وسوريا في دمشق.

ويعزى حديث الحسيني لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثنائي، العراقي السوري، المنعقد بتاريخ الخامس من يوليو/ تموز عام 2014، حيث تم التأكيد على المضي قدما لتعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بمستوى الطموح للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني في كل القطاعات.

وأضاف الحسيني أنه "تم الوصول إلى طريق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي، وتذليل كافة العقبات والقيود التي تحول دون تعزيز حجم التبادل التجاري والتبادل السلعي بين البلدين، ذات المنشأ المحلي للتصدير لكل منهما، فضلا عن مناقشة ما يتعلق في التعاون بمجال الطاقة والكهرباء والنقل البري والبحري والجوي والسككي".