قسد تسلم العراق أكثر من 200 داعشي

أعلن مصدر أمني عراقي أن السلطات العراقية تسلمت "وجبة" جديدة من عناصر تنظيم "داعش"، المعتقلين لدى "قوات سوريا الديمقراطية".

وأكد المصدر، أمس الجمعة، أن "الفرقة الثامنة في الجيش العراقي استلمت يوم الخميس، ما لا يقل عن 200 عنصر من تنظيم داعش من قوات سوريا الديمقراطية"، مبينا أنه "من المتوقع أن تكون مع هذه الوجبة بعض عوائل مسلحي التنظيم"، وفق "روسيا اليوم".

وأضاف "العناصر نقلوا إلى قاعدة عسكرية، ومن ثم سيتم ترحيلهم إلى العاصمة بغداد للتحقيق معهم ومحاكمتهم".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في وقت سابق، أنها حققت انتصارا كاملا على "داعش" في الباغوز بريف دير الزور، شرقي سوريا.

وأعلن البيت الأبيض، أن لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) نحو ألف مقاتل من تنظيم "داعش" الإرهابي، من 40 دولة.