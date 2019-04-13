رئيس مجلس النواب اليمني يدعو حكومة هادي للعودة إلى العاصمة

دعا رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، الحكومة التابعة للرئيس منصور عبد ربه هادي، للعودة للعاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها ومسؤولياتها.

وعقد البرلمان اليمني أول جلسة له منذ عام 2015، بدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأعلن البرلمان بدء جلسته، بحضور 138 نائبا من الموالين للرئيس هادي، في مدينة سيئون، بحضرموت شرقي اليمن، صباح اليوم السبت.

وأعلن البرلمان اكتمال النصاب القانونية، بعد حضور النواب إلى قاعة الجلسة، حيث بدأت عملية ترشيح وانتخاب هيئة رئاسة المجلس.

انتخب البرلمان اليمني، المنعقد في شرق البلاد، الشيخ سلطان البركاني رئيسا له، بغالبية أصوات النواب.

وقال البركاني، في أول كلمة له عقب انتخابه: "في هذا اليوم التاريخي والمفصلي في حياة شعبنا، لا يسعني إلا أن أتوجه لكم بأصدق آيات الشكر والتقدير، لاستجابتكم لدعوة فخامة الرئيس والمجيء لهذه المدينة التاريخية، وأعتز بالثقة التي منحتموني إياها".

وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، دعا مجلس النواب إلى الانعقاد في محافظة حضرموت شرقي اليمن. وأصدر هادي مرسوما رئاسيا رقم (55)، تضمن "دعوة مجلس النواب إلى عقد دورة انعقاد غير اعتيادية في محافظة حضرموت".